Mazzeo incontra presidente Consiglio Emilia-Romagna | Insieme per comunità protagoniste del cambiamento

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha incontrato Maurizio Fabbri, collega dell’Emilia-Romagna, in un confronto ricco di idee e prospettive condivise. Due Regioni che, oltre i confini geografici, uniscono valori e obiettivi per promuovere il cambiamento e rafforzare il senso di comunità. Insieme, per comunità protagoniste del cambiamento, dimostrando che la collaborazione istituzionale può essere il motore di una rinascita condivisa.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha ricevuto mercoledì 18 giugno a palazzo del Pegaso la visita di Maurizio Fabbri, presidente del Consiglio regionale Emilia-Romagna. Mazzeo: “Con il presidente Fabbri abbiamo condiviso oggi a Firenze un momento di confronto istituzionale ricco di contenuti e prospettive comuni. Un incontro importante tra due Regioni che condividono molto più di un confine. Insieme, per comunità più forti, coese e protagoniste del cambiamento. Toscana ed Emilia-Romagna non sono semplicemente due Regioni confinanti. Sono due territori che parlano la stessa lingua fatta di partecipazione, attenzione ai territori, giustizia sociale e visione sostenibile dello sviluppo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

