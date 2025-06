Maxi stangata su sigarette e tabacco | raffica di aumenti anche sulle elettroniche

La Commissione Europea sta preparando una vera e propria stangata sul mondo del tabacco, annunciando aumenti importanti non solo sulle sigarette tradizionali, ma anche sulle elettroniche. Con l’obiettivo di rafforzare le casse comunitarie in un momento di sfide economiche, Bruxelles punta a nuove entrate attraverso questa strategia fiscale. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il mercato e impattare profondamente sui consumatori. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa importante novità .

Bruxelles punta anche sulle sigarette, comprese quelle elettroniche, per trovare nuove entrate e sostenere un bilancio comunitario messo sotto pressione dal Recovery Fund e dalle spese in crescita, a partire da quelle per la difesa. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore ed Euractiv, la Commissione europea sta preparando una revisione della direttiva sulle accise del tabacco ( Ted ) che promette rincari pesanti su tutta la linea: sigarette tradizionali, sigari, tabacco riscaldato, tabacco da arrotolare, e perfino le sempre più diffuse bustine di nicotina.

