Maxi sequestro della Guardia di Finanza tra Telese e Benevento | oltre 50mila articoli non conformi

Un maxi sequestro senza precedenti tra Telese e Benevento mette in luce l’efficacia dei controlli della Guardia di Finanza. Oltre 50mila articoli non conformi sono stati scoperti, tra cui fuochi d’artificio venduti illegalmente e merce priva di indicazioni essenziali per i consumatori. Un intervento che sottolinea l’importanza della tutela del mercato e della sicurezza dei cittadini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa operazione incisiva e necessaria.

Comunicato Stampa Controlli a tappeto in diversi esercizi commerciali. Scoperti fuochi d'artificio venduti senza autorizzazione e merce priva di indicazioni per i consumatori Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato i controlli presso

