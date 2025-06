Maxi impianto agrivoltaico | Pronti ad andare in Regione

Dopo l’incontro tra il sindaco Michael Gola e l’assessore regionale Alessandro Beduschi, il progetto di un maxi impianto agrivoltaico nelle campagne lombarde si riaccende, suscitando entusiasmo e sostenitori tra le comunità locali e i rappresentanti regionali. Questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio, con il supporto del Comitato Tutela identità del territorio e del paesaggio. Sono pronti a portare avanti questa sfida per un futuro più verde e innovativo.

Dopo l'incontro tra il sindaco Michael Gola e l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi, il progetto di realizzazione di un gigantesco impianto agrivoltaico nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d'Alberi e Zelo Buon Persico torna nei palazzi di Regione Lombardia con il Comitato Tutela identità del territorio e del paesaggio, che ha trovato sostegno da parte di numerosi esponenti, tra cui l'onorevole Valentina Barzotti del Movimento 5 stelle, la consigliera regionale Roberta Vallacchi (Pd) e il consigliere Nicola Di Marco (capogruppo regionale M5s). "Hanno chiesto se fossimo disponibili a partecipare a delle Audizioni insieme ad altri Comitati – riferisce Massimo Cicerchia, presidente del Comitato –.

