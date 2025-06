Max Tortora | Non sarò nel sequel de I Cesaroni ma continuerò a recitare con Alessandra Mastronardi

Max Tortora, volto amato della televisione italiana, ha recentemente chiarito di non far parte del sequel de “I Cesaroni”. Tuttavia, con entusiasmo, ha affermato che continuerà a recitare insieme ad Alessandra Mastronardi, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni. La sua passione per il mestiere e l’affetto per i personaggi interpretati lo rendono un artista sempre pronto a nuove sfide. Scopriamo insieme cosa lo aspetta nel prossimo futuro.

Max Tortora conferma che non parteciperà al sequel de “I Cesaroni”, rifacimento della famosa serie tv italiana. Ma precisa: “Il personaggio di Ezio mi ha dato tantissimo. Non chiudo le porte”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Max Tortora ha parlato positivamente del ritorno dei Cesaroni 7 in tv, anche se non sarà presente nella nuova stagione «Riportare in onda la serie è un'operazione corretta perchè è il pubblico che l'ha invocata a gran voce. Se non ci sarò è solo per impegni Vai su Facebook

