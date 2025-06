Max Mara Resort 2026 | eleganza napoletana e stile cinematografico alla Reggia di Caserta

Immaginate un connubio perfetto tra eleganza napoletana e stile cinematografico, ambientato nella maestosa Reggia di Caserta. La sfilata Max Mara Resort 2026 ha trasformato questa cornice storica in un palcoscenico da sogno, celebrando la bellezza italiana con una collezione che unisce semplicità e drammaticità . Un omaggio alla tradizione, all’orgoglio partenopeo e alla raffinatezza senza tempo. La moda si fa poesia in uno degli scenari più affascinanti d’Italia.

Life&People.it La Reggia di Caserta, maestosa residenza reale voluta da re Carlo di Borbone, ha fatto da scenario sublime alla sfilata Max Mara Resort 2026. Questa cornice d’eccezione ha amplificato un’immagine profonda nella sua drammaticitĂ ed essenziale nella sua semplicitĂ , cifra stilistica che ha permeato l’intera collezione. L’evento si è rivelato un omaggio couture allo stile e all’orgoglio italiano, in particolare quello partenopeo. La protagonista in passerella è la Venere Vesuviana, una figura che evoca le dive del cinema italiano degli anni Cinquanta, come Sophia Loren e Silvana Mangano, ma anche l’eleganza internazionale di Ingrid Bergman. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Nella cornice della Reggia di Caserta è andato in scena lo show Max Mara Resort 2026. In prima fila sedevano Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta - Nella magnifica cornice della Reggia di Caserta, lo show Max Mara Resort 2026 ha catturato l’attenzione di star internazionali come Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta, sedute in prima fila.

