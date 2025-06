Max Giusti nel cartellone estivo del Berta Music Festival

Arezzo, 18 giugno 2025 – A nche il nome di Max Giusti – dopo Cristiano De Andrè e Alex Britt – si unisce al grande cartellone estivo del Berta Music Festiva l. Appuntamento il 30 agosto alle 21,15 in piazza torre di Berta a Sansepolcro con Max Giusti che dopo cinque anni di riflessione e scrittura ha dato vita a "Bollicine", un vero e proprio concentrato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Con questo spettacolo Max Giusti vuole "stapparsi" e tirare fuori tutta la sua energia dicendo le cose chiare e tonde, senza filtri. All'apice della sua maturità personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l'amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati ed essere un volto tv quando tutti guardano solo le serie.

