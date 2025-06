Maurizio Mapelli confermato alla guida degli autoriparatori

Maurizio Mapelli si conferma leader indiscusso nel settore Autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco, ricevendo un’ampia approvazione unanime. Questa conferma non solo premia il suo impegno e la sua visione, ma apre anche le porte a una nuova fase fatta di innovazione e continuità. Un momento cruciale che rafforza la fiducia nel futuro dell’associazione e valorizza il ruolo dei professionisti del settore in un contesto in continua evoluzione.

