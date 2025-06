Maturità | tra i 9.056 candidati di Bergamo c’è anche Flavio in ospedale per la leucemia

Dopo anni di sfide e adattamenti, oggi segna il ritorno alla normalità per i giovani di Bergamo, pronti ad affrontare la prova di maturità 2025. Tra i 9.056 candidati, anche Flavio, che, nonostante sia in ospedale alle prese con la leucemia, dimostra coraggio e determinazione. La loro resilienza testimonia come ogni ostacolo possa essere superato con forza e speranza, aprendo le porte a un futuro ricco di possibilità.

Bergamo – L’attesa è finita. Oggi si torna in aula per la prova di maturità. Sono 9.056 gli studenti bergamaschi che affronteranno la prima prova scritta. Si tratta della cosiddetta generazione Covid, ragazzi nati nel 2006 che nel 2020 avevano 13 anni e il mondo chiuso davanti a loro. Non per scelta, ma per necessità. Giovani che avevano sostenuto l’esame di terza media da soli, in casa davanti a una webcam. Prima prova della maturità 2025: le possibili tracce e gli errori da non fare. La guida La maturità inizia alle 8,30, con la prova di italiano comune a tutti gli studenti. “Sono giorni particolari, di ansia e ripasso”, spiega un gruppo di studenti del liceo scientifico Lussana di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maturità: tra i 9.056 candidati di Bergamo c’è anche Flavio, in ospedale per la leucemia

In questa notizia si parla di: maturità - bergamo - candidati - flavio

Comunali a Bergamo, in 27 a quota zero preferenze. I bocciati eccellenti in campo sportivo: Flavio Carera, Luca Messi, Mario Mazzoleni.