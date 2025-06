Maturità tra gli autori Borsellino e Pasolini Ecco le tracce della prima prova

Per la prima prova di italiano della maturità 2025, tra le tracce proposte spiccano i temi di Borsellino e Pasolini, due figure fondamentali della cultura italiana. Con 5.703 studenti coinvolti, questa prova rappresenta un momento cruciale per mettere alla prova le competenze acquisite. La scelta di una frase di Paolo Borsellino apre una finestra sul valore della legalità e della memoria, stimolando riflessioni profonde che accompagneranno gli studenti nel loro percorso di crescita.

Borsellino e Pasolini, sono due degli autori scelti per la maturitá 2025. La prima prova, quella di italiano, é uguale per tutti e interessa 5.703 studenti pontini di cui 2.279 a Latina. Nelle sette tracce, inviate dal Ministero a ogni scuola e rese note alle 8.30, una frase di Paolo Borsellino.

