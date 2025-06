Maturità tra abbracci e solitudine | gli studenti bergamaschi al test della prima prova

dalla tanto attesa prima prova dell’Esame di Maturità. Tra emozioni, abbracci e momenti di solitudine, gli studenti bergamaschi affrontano con coraggio questa importante sfida, pronti a scrivere il loro futuro. La tensione si mescola a speranze, mentre ognuno si prepara a far emergere le proprie capacità. Un giorno che rimarrà impresso nei ricordi di molti, segnando l’inizio di un nuovo capitolo.

Bergamo. C’è chi si abbraccia per contenere l’agitazione e chi mostra tramite il proprio telefono la foto di una spiaggia all’amico, proponendogli una possibile metà per le prossime vacanze. Qualcuno discute e ipotizza le possibili tracce. Altri saltellano in solitudine per eludere l’attesa in religioso silenzio. Sono le scene che si sono viste nella mattina di mercoledì 18 giugno davanti ad alcune delle scuole in centro a Bergamo, a pochi istanti dall’inizio della prima prova della Maturità 2025. Sono 9.056 gli studenti bergamaschi di 227 istituti che hanno affrontato una delle 7 tracce proposte dal ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it