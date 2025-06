Maturità suona la campanella | esame per 2mila 279 studenti piacentini oggi il tema di italiano

Oggi a Piacenza risuonano i campanelli che segnano l'inizio di un importante capitolo per 2.279 studenti e studentesse: l’esame di maturità. Tra emozioni, sogni e un pizzico di tensione, i giovani protagonisti si confrontano con la prova di italiano, simbolo di un traguardo tanto atteso quanto sfidante. È il momento di mettere alla prova le proprie capacità e di scrivere il proprio futuro.

A Piacenza suona la prima campanella della maturità. Si riaprono le aule delle scuole superiori per accogliere i 2mila 279 tra studenti e studentesse residenti in città e provincia, alle prese con l'esame di stato. Si parte oggi, mercoledì 18 giugno, con la prima prova scritta, alias il tema di.

