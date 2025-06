Maturità si comincia Oltre mezzo milione di studenti alle prese con la prima prova

Oggi in Italia si apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità: oltre mezzo milione di studenti affrontano la prima prova di maturità, un momento cruciale che segna il loro percorso verso il futuro. Con tracce pensate per mettere alla prova capacità, creatività e preparazione, questi giovani sono pronti a dimostrare tutto il loro talento. Gli studenti avranno...

Al via dalle ore 8,30 gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me