Maturità | Salvatore Borsellino in quella traccia ritrovo mio fratello

Le parole di Salvatore Borsellino, in ricordo di suo fratello Paolo, regalano un’emozione intensa e palpabile. Quel messaggio, scritto prima della tragica perdita, invita i giovani a essere cittadini consapevoli e coraggiosi. La testimonianza di un’eredità che attraversa le generazioni, spronandoci a non dimenticare e a lottare per un futuro libero dalla mafia. È un appello che continua a risuonare forte: la memoria è il primo passo verso il cambiamento.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Le parole di mio fratello alla maturità? È emozionante, molto. In quelle parole ritrovo esattamente quello che racconto spesso ai ragazzi riferendomi all’ultima lettera che abbiamo trovato, ancora incompiuta, sul suo tavolo dopo la strage. L’ultima lettera di Paolo è rivolta agli studenti di un liceo di Padova e dice: ‘quando i giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere la mafia di quanto io e la mia generazione abbiamo avuto’. Io sto sentendo il tema della speranza dei giovani in questo periodo della mia vita, ora che sono quasi alla fine e ho perso la speranza di vedere giustizia e verità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maturità: Salvatore Borsellino, in quella traccia ritrovo mio fratello