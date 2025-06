Maturità ‘Rispetto’ da parola dell’anno 2024 per la Treccani a traccia della prima prova

Oggi, all’esame di maturità 2025, si apre con una sfida stimolante: riflettere sul valore del 'Rispetto', scelto dalla Treccani come parola dell’anno 2024. Un tema che invita a esplorare le molteplici sfaccettature di un concetto fondamentale per la convivenza civile e il dialogo tra generazioni. Scopriamo insieme come questa scelta possa diventare un’occasione per ripensare le nostre azioni e valori quotidiani.

(Adnkronos) – È sul tema del 'Rispetto' la seconda traccia della Tipologia B – testo argomentativo – dell'esame di maturità 2025 che si sta svolgendo oggi, mercoledì 18 giugno. Una prova che prende spunto da un articolo del giornalista di 'Avvenire', Riccardo Maccioni, sulla scelta da parte della Treccani di 'rispetto' come parola dell'anno 2024. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

