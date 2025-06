Maturità prova di italiano per seimila veneziani Pasolini e Il Gattopardo tra le tracce

Al via oggi gli esami di maturità per circa seimila studenti nelle scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Venezia. La campanella suonata alle 8.30 ha segnato l'inizio di un giorno importante, con le tracce di italiano che spaziano tra Pasolini e "Il Gattopardo". Clicca qui per scoprire come si sono preparati i maturandi e quali sono le sfide che li attendono in questa fase cruciale del loro percorso scolastico.

Al via oggi gli esami di maturità per circa seimila studenti nelle scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Venezia. La campanella è suonata alle 8.30, momento in cui i maturandi sono stati chiamati a cimentarsi con la prima prova, quella di italiano. Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Maturità, prova di italiano per seimila veneziani. Pasolini e "Il Gattopardo" tra le tracce

In questa notizia si parla di: maturità - prova - italiano - seimila

Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano - La Pielle dimostra una grande maturità sportiva e conquista la semifinale playoff battendo per la terza volta consecutiva la Rucker San Vendemiano con un punteggio di 81-73.

Esami di maturità al via: prova di italiano per seimila veneziani; Esami di maturità, oggi si parte. In provincia 5800 studenti si cimentano con la prova di italiano; Maturità, primo atto: prova scritta di italiano per oltre 11 mila studenti in Liguria. E sul voto pesa la con….