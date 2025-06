Maturità prima prova | tra le tracce Borsellino Pasolini e Tomasi di Lampedusa LIVE

È il grande giorno: oltre 524mila studenti si preparano ad affrontare la prima prova di italiano, un momento cruciale dell’Esame di Stato. Tra le tracce proposte, ci sono figure come Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa, simboli di impegno, poesia e narrativa italiana. Sky TG24 offre una copertura in tempo reale, accompagnando studenti e famiglie con aggiornamenti, reazioni e approfondimenti su questa sfida fondamentale. Resta con noi per seguire ogni istante di questa giornata decisiva.

Maturità 2025, i possibili autori per la prima prova di tipologia A - Il 18 giugno 2025 iniziano gli esami di maturità, con la prova d'italiano per tutti gli indirizzi di studio.

