Maturità nel segno dei giovani immaginati da Paolo Borsellino Il video della Meloni | Forza ragazzi siete il nostro orgoglio

E’ iniziata stamane la maturità 2025 con la prima prova scritta di italiano. Sono 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove ( 511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi. La maggior parte dei candidati (268.577) viene dai licei, seguono i 169.682 studenti degli istituti tecnici e gli 86.156 degli istituti professionali. I personaggi che dominano le tracce della Maturità sono importanti e significativi, da Paolo Borsellino a Pier Paolo Pasolini. Maturità, nelle tracce anche Paolo Borsellino. L’opera di Pasolini proposta per l’analisi del testo per l’esame di maturità è una sua poesia tratta dall’opera ‘Dal diario’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it