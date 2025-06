Maturità Maccioni | Stupito scelta mio testo su rispetto

Riccardo Maccioni, giornalista di 'Avvenire', si è detto incredulo e onorato per la scelta del suo testo sul rispetto come traccia dell'esame di maturità. La sua sorpresa nasce dall'importanza di affrontare temi così fondamentali in un momento così delicato, sottolineando come le parole possano davvero fare la differenza. Questa decisione testimonia quanto il rispetto sia ancora una sfida e un valore da condividere con le nuove generazioni, invitandoci a riflettere su cosa significa davvero rispettare l'altro.

(Adnkronos) – Riccardo Maccioni, giornalista del quotidiano 'Avvenire', è stato protagonista con un suo testo sul 'Rispetto' di una delle tracce dell'esame di maturità."Sono molto stupito. Innanzitutto onorato che un mio testo sia stato scelto" ha detto all'Adnkronos. "La cosa che più mi colpisce è vedere chi sono gli altri autori delle tracce della maturità,

