Maturità Maccioni | Sorpreso riscoprire il rispetto in un mondo dove la cattiveria diventa valore

In un mondo dove la cattiveria spesso viene celebrata e la compassione sembra scomparire, riscoprire il rispetto diventa un gesto rivoluzionario. Maccioni, sorpreso da questa realtà, invita a riflettere sull'importanza di valori autentici che ancora possono fare la differenza, anche tra le tracce d'esame. In un’epoca in cui il linguaggio aggressivo si fa strada in politica, come dimostra Donald Trump, il bisogno di riscoprire il rispetto si fa più urgente che mai.

Il giornalista: "Oggi si dice 'li abbiamo asfaltati', un linguaggio usato anche in politica, come mostra Donald Trump".

