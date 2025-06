Maturità le tracce scelte dai ragazzi napoletani |VIDEO

La prima prova di maturità 2025 ha scatenato il dibattito tra gli studenti napoletani, che hanno deciso all’unanimità di puntare sulla traccia dedicata a Tik Tok, Instagram e il mondo digitale. Un vero plebiscito sui social network, dove il popolo studentesco dei licei Genovesi e Fonseca ha mostrato tutta la sua passione e creatività. Ma cosa rende questa scelta così vincente? Scopriamolo insieme.

