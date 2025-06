Maturità le sette tracce della prima prova

Il primo giorno di Maturità si apre con sette tracce avvincenti, tra cui spicca una frase di Paolo Borsellino dedicata ai giovani, simbolo di speranza e responsabilità. La scelta dei maturandi si fa ancora più significativa, riflettendo il valore della memoria e del futuro. Scopriamo insieme le proposte che hanno messo alla prova gli studenti in questa tappa fondamentale del loro percorso.

Il primo giorno della Maturità. C’è anche una frase sui giovani del giudice Paolo Borsellino nelle sette tracce che i maturandi potevano scegliere. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maturità, le sette tracce della prima prova

Maturità 2025, oggi la prima prova, oltre 500mila studenti all'esame per il tema d'italiano: le sette tracce tra cui scegliere - Al via l’esame di maturità 2025: oggi, mercoledì 18 giugno, oltre 500mila studenti affronteranno la prima prova di italiano, scegliendo tra sette tracce che spaziano dall'analisi letteraria ai temi di attualità e saggi su ambiti storici, scientifici ed economici.

Sky tg24. . Oltre 524mila studenti italiani si sono sottoposti alla prima prova della Maturità. L'esame consiste in un tema di italiano da svolgere scegliendo tra sette tracce, tra cui sono state estratti Pasolini, Tomasi di Lampedusa e un messaggio di Paolo Borsel

Maturità, iniziata la prima prova. Tra le sette tracce del tema di italiano Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini e Tomasi di Lampedusa, una riflessione sulla parola 'rispetto' tratta da un testo di Riccardo Maccioni

