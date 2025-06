Maturità la traccia su Paolo Borsellino Il fratello Salvatore | Dovrebbero studiare di più la mafia a scuola

Mentre i giovani affrontano la prima prova di italiano, una delle tracce più significative quest'anno è dedicata a Paolo Borsellino, simbolo di coraggio e giustizia. Le parole del fratello Salvatore ci invitano a riflettere sull’importanza di conoscere e combattere la mafia, affinché questa piaga possa essere debellata anche attraverso l’educazione. È fondamentale approfondire questi temi per costruire un futuro più consapevole e civile, dove la memoria diventa arma di speranza.

Maturità, tra le tracce c'è lo scritto I giovani, la mia speranza, del magistrato antimafia Paolo Borsellino. Le parole del fratello Salvatore. Nel momento in cui scriviamo, molti giovani in Italia sono alle prese con la prima prova della Maturità, quella di italiano. Tra le tracce di quest'anno ce n'è una dedicata a Paolo Borsellino, il magistrato antimafia ucciso nella strage di via d'Amelio il 19 luglio del 1992. " I giovani, la mia speranza", è la traccia tratta da uno scritto pubblicato il 19 ottobre di quell'anno su Epoca.