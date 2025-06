Maturità la notte prima degli esami tra ansia e timore di sbagliare Il pensiero degli studenti

La notte prima degli esami si tinge di emozioni intense, tra ansia e speranza, mentre gli studenti italiani affrontano la loro grande sfida. Oggi, l'intera classe si confronta con la prima prova, simbolo di un percorso di crescita e sogni da realizzare. Sette tracce, tre percorsi: ogni scelta rappresenta un passo verso il futuro. È il momento di credere in sé stessi e scrivere il proprio capitolo di successo.

Cominciano oggi gli esami di maturità per un?intera classe di studenti italiani con la prima prova in simultanea in tutti gli istituti scolastici. Sette tracce, suddivise in tre.

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Anche gli studenti del liceo Lussana, come i compagni del Sarpi, hanno cantato questa sera, 17 giugno, la famosissima «Notte prima degli esami» di Venditti, in vista degli esami di Maturità che inizieranno domani.

Notte prima degli #esami. Domani la prima prova dell'esame di maturità per oltre mezzo milione di studenti.

