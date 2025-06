Maturità la lettera via sms della maestra dopo 13 anni | Farò sempre il tifo per voi

Dopo 13 anni, un messaggio via SMS dalla maestra trasporta ricordi e affetto autentico. È un gesto che dimostra quanto il legame tra insegnante e alunno possa durare nel tempo, superando distanza e anni. Un ex studente del Galileo Ferraris riceve con emozione quelle parole, testimoniando il valore di un'educazione che lascia tracce indelebili. E così, ancora oggi, si fa tifo per il futuro di ognuno, ricordandoci l'importanza delle piccole grandi attenzioni.

La mia è stata nel ’96… Che ansia davanti a quella scuola, il giorno del tema. Quello che ho imparato, e che auguro a tutti voi maturandi, è che la maturità è un ponte. Un ponte verso un futuro tutto da immaginare. Ragazzi miei, state scrivendo l'ultima pagina Vai su Facebook

