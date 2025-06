Maturità in oltre 500mila sui banchi

Oggi in tutta Italia, oltre 500.000 studenti affrontano la prima prova di italiano, segnando l’inizio ufficiale dell’Esame di Stato. La tensione è palpabile nelle 27.698 classi pronte a scrivere il loro futuro, tra sogni e sfide da superare. Un momento cruciale che mette alla prova non solo le competenze, ma anche la determinazione di giovani pronti a lasciare il segno. La maturità è alle porte: che sia un'esperienza di crescita e di successo.

