Maturità il messaggio di Milia agli studenti | Il futuro della Calabria è nelle vostre mani

momento possa essere carico di emozioni, tensioni e speranze. Mila, con il suo messaggio, ci ricorda che il futuro della Calabria è nelle vostre mani: credete in voi stessi, affrontate ogni sfida con coraggio e determinazione. Siete voi i protagonisti di domani, pronti a costruire un domani migliore per la vostra terra. In bocca al lupo a tutti i maturandi calabresi!

"In occasione dell'inizio degli esami di maturità, voglio rivolgere un pensiero e un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi calabresi. Un momento importante, atteso e spesso temuto, ma che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita personale e formativa: so quanto questo.

