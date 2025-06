Maturità il 62% degli studenti spiazzato dai temi della prima prova Il 17% è riuscito a copiare

La prima prova di maturità ha sorpreso molti studenti, con il 62% che si è sentito impreparato di fronte ai temi scelti dal MIM, spesso fuori dal percorso scolastico. Una situazione che ha generato ansia e confusione tra i maturandi, mentre il 17% ha approfittato delle circostanze copiare per non rimanere indietro. Un esame che ha acceso una discussione sulla preparazione e sulle modalità di verifica degli studenti.

Le tracce selezionate dal MIM per la prima prova dell’Esame di Maturità hanno generato sorpresa tra molti studenti, soprattutto per la presenza di autori non affrontati nel percorso scolastico. Secondo un sondaggio svolto da Skuola.net su un campione di 200 maturandi, il 62% ha dichiarato di essere rimasto “spiazzato” dai temi proposti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it