Maturità è il gran giorno Un turbinio di emozioni E la prima prova scritta

PISTOIA Suonerà puntuale questa mattina la campanella che dà il via all' esame di Stato. A Pistoia e provincia, circa 2.500 studenti affrontano questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi: un momento carico di emozione, aspettative e – per molti – anche un po' di ansia. Alle 8.30 in punto i candidati riceveranno le sette tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Gli studenti potranno scegliere tra diverse tipologie: dall'analisi del testo letterario alla riflessione critica di attualità, passando per saggi argomentativi di ambito storico, filosofico o sociale.