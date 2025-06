Maturità da Borsellino al Gattopardo fino ai social E poi | Pasolini il New Deal e la parola rispetto Una traccia da un testo del bergamasco Pievani - Foto e video

Al primo giorno di maturità, tra ricordi di Borsellino e La Gattopardo, il percorso scolastico si intreccia con i social e le riflessioni su Pasolini e il nuovo mondo del New Deal. Un viaggio attraverso parole, immagini e video che accompagnerà 524.415 studenti italiani verso un futuro carico di sfide e speranze. In Bergamasca, 9.056 giovani affrontano questa grande prova, pronti a scrivere il proprio capitolo di storia.

