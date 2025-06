Maturità Borsellino tra le tracce della prima prova

Il primo giorno di maturità ha aperto le porte a oltre 524mila studenti italiani, pronti a dimostrare le proprie competenze. Tra le tracce proposte, spicca quella dedicata a Borsellino e alla legalità, un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Le sette opzioni offerte includono analisi del testo, temi argomentativi e di attualità, offrendo agli studenti la possibilità di esprimersi al meglio. E ora, scopriamo nel dettaglio le tracce del tema.

