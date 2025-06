Maturità al via prova d' esame per 2.904 studenti ferraresi con due novità

dell'adolescenza e dell'ignoto. Quest’anno, i 2904 studenti ferraresi si preparano ad affrontare la prova d’esame con due importanti novità, pronti a sfidare il futuro con determinazione e speranza. La notte prima degli esami si presenta ancora come un rito universale, un momento di tensione che si trasforma in crescita. Ecco, allora, il racconto di una generazione pronta a lasciare il segno.

