Maturità al via per 34 mila studenti romani Incendio a Fiumicino ASCOLTA il podcast di oggi 18 giugno

Oggi a Roma, 34 mila studenti si preparano ad affrontare la maturità 2024, mentre un incendio a Fiumicino scuote la città. Non perdere il podcast di oggi, 18 giugno, di RomaToday: un modo rapido e coinvolgente per restare aggiornato con le notizie più importanti, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli. Resta sintonizzato: il tuo quotidiano di informazione in 15 minuti ti aspetta su Spotify, Apple Podcast e altre piattaforme.

Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 18 giugno, a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Maturità al via per 34 mila studenti romani. Incendio a Fiumicino. ASCOLTA il podcast di oggi 18 giugno

In questa notizia si parla di: podcast - ascolta - giugno - maturità

Agguato a un buttafuori. Amori e disaccordi in politica. ASCOLTA il podcast di oggi 12 maggio - Scopri le ultime notizie da Roma nel podcast RomaTodaily! Oggi, lunedì 12 maggio, Lorenzo Nicolini ti guiderà attraverso i fatti più rilevanti della giornata in una rassegna stampa di 15 minuti.

Ascolta il podcast di giovedì 12 giugno qui: https://tinyurl.com/43p6wc3t Renato Cacciapuoti, 94 anni, condannato per reati fiscali L'esame di maturità cinese con Giada Messetti Il record europeo per vacanze estive e le conseguenze sul rendimento scol Vai su X

Ascolta il podcast di giovedì 12 giugno qui: https://tinyurl.com/43p6wc3t ? Renato Cacciapuoti, 94 anni, condannato per reati fiscali ? L'esame di maturità cinese con Giada Messetti ? Il record europeo per vacanze estive e le conseguenze sul rendimento sc Vai su Facebook

Maturità al via per 34 mila studenti romani. Incendio a Fiumicino. ASCOLTA il podcast di oggi 18 giugno; Prima prova maturità 2025: traccia su Giuseppe Ungaretti; Il diploma ad honorem per Michelle: la consegna alla famiglia della ragazza vittima di femminicidio.