Maturità al via per 30mila studenti toscani Prima prova | Pasolini e Borsellino tra le tracce

Oggi in Toscana inizia l’attesa maturità per oltre 30.000 studenti, pronti a dimostrare le proprie capacità con il tema d’italiano. Tra le tracce proposte, spiccano figure come Borsellino e Pasolini, simboli di giustizia e cultura. La prima prova rappresenta un passo fondamentale nel percorso scolastico, sfidando i giovani a esprimere pensieri profondi e personali. Un giorno che segna il debutto di un nuovo capitolo: vedremo come affronteranno questa grande prova.

Firenze, 18 giugno 2025 – Maturità al via per oltre 30mila studenti toscani. Quello di oggi, 18 giugno, è il tanto atteso giorni della prima prova, che come di consueto vedrà i ragazzi confrontarsi con il tema scritto d'italiano. Sette le tracce da cui scegliere per il tema d'italiano, suddivise tra analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema d'attualità (Tipologia C). Le tracce includono Borsellino, Pasolini, Pievani e temi storici e ambientali per l'esame di maturità 2023. Le tracce dell'esame di maturità 2025 . Ma se l'intelligenza artificiale era tra le ipotesi più accreditate per l'attualità, la sorpresa è che tra i temi proposti non ci sono riferimenti a ChatGpt o similari.

