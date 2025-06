Maturità al via oggi prova di Italiano

Oggi in Italia si apre il grande capitolo della maturità: oltre mezzo milione di studenti si preparano a dimostrare il loro impegno e le competenze acquisite. Alle 8:30, la prova di italiano dà il via ufficiale a questa sfida, condivisa da tutti gli indirizzi di studio. Con sette tracce tra analisi, argomentazioni e attualità, il percorso si fa stimolante e coinvolgente. La tensione è palpabile, ma anche tanta emozione. È il momento di scoprire cosa avranno preparato i nostri giovani talenti.

7.00 Al via la Maturità per oltre mezzo milione di studenti italiani, ammessi all'esame il 96,5%. Alle 8,30 si parte con la prova scritta di Italiano. E' una prova comune a tutti gli indirizzi di studio, le tracce sono state messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. I 524.415 maturandi (511.349 candidati interni e 13.066 esterni)hanno a disposizione al massimo 6 ore per lo scritto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it