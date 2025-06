Maturità al via oggi con la prima prova Ma dal prossimo anno l’esame cambia ancora

Oggi prende il via la maturità 2024, un nuovo capitolo per oltre 524.415 studenti italiani, pronti a sfidarsi con la prima prova. Tuttavia, il panorama cambia ancora: dal prossimo anno l'esame subirà modifiche significative, tra cui il nome e il colloquio. Valditara sottolinea: “Vogliamo una valutazione a 360 gradi, rivisitando contenuti e modalità, per offrire un percorso più completo e futuro.”

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Per tutti gli studenti italiani, la temuta prova della maturità prenderà il via domani, mercoledì 18 giugno, con la prima prova scritta di italiano. Dal prossimo anno, come annunciato dal ministro Valditara, l'esame potrebbe subire dei cambiamenti "strutturali" Vai su Facebook

Maturità 2025: le tracce probabili del tema della prima prova e tutto ciò da sapere sull’esame di Stato Vai su X

