Maturità al via | nella prova di italiano Pasolini e Paolo Borsellino

Oggi in tutta Italia prende il via la tanto attesa Maturità 2024, con l'esame di italiano che coinvolge oltre 524.000 studenti. Tra Pasolini e Borsellino, i giovani si preparano a confrontarsi con analisi, temi argomentativi e attualità, in un percorso che mette alla prova conoscenze e capacità critiche. Con 13.900 commissioni all’opera, il futuro si scrive giorno dopo giorno: un'edizione che promette emozioni e sfide memorabili.

Al via questa mattina alle 8.30 gli esami di Maturità, che quest’anno coinvolgeranno 524.415 studenti, 268.577 ragazzi dei licei, 169.682 dagli Istituti Tecnici e 86.156 dagli Istituti Professionali. La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede 3 diverse tipologie: 2 analisi del testo (A), 3 tracce di testo argomentativo (B) e 2 temi di attualità (C), con 6 ore di tempo per terminare. 13.900 le commissioni, per un totale di 27.698 classi. Il tototracce dei giorni scorsi si è rivelato sbagliato, visto che per l’analisi del testo sono state scelte una poesia tratta dall’opera Dal Diario (“Appendice 1”) di Pierpaolo Pasolini e un passaggio del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Maturità al via: nella prova di italiano Pasolini e Paolo Borsellino

Domani prende il via l'esame di maturità con la prima prova, il tema di italiano. Nel toto-traccia Leopardi, Pasolini e l'intelligenza artificiale. E sui banchi ci sarà anche il campione di Formula 1 Kimi Antonelli, seppur per lui sia prevista una sessione straordinari

