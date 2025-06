Maturità al via con la prima prova | mezzo milione di studenti alla sfida del tema sei su 10 vittime dell' ansia

Alle ore 8:30 di questa mattina, con l'apertura delle prove, ha ufficialmente preso il via la maturità 2025, coinvolgendo mezzo milione di studenti pronti a sfidare il temuto tema. Un momento di grande emozione e tensione, che vede tra i candidati una percentuale significativa vittima dell'ansia. È ora di scoprire come affronteranno questa prova decisiva e quale sarà il loro cammino verso il futuro.

Ore 8,30, inizia l?esame di maturità 2025 e sale l?ansia tra i candidati. Sui banchi questa mattina torneranno 524.415 studenti, tra cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni,.

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

