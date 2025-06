Maturità 2025 via alla prima prova Proteste a Roma | Questo esame non ci serve

Mentre gli studenti romani affrontano la prima prova di italiano, scoppiano le proteste contro un esame che molti considerano inutile e stressante. Per oltre 34 mila ragazzi, questa giornata segna l’inizio di un percorso difficile, alimentato dal desiderio di far sentire la propria voce. La Rete degli studenti medi del Lazio si è mobilitata davanti al liceo Montessori, chiedendo una riflessione su un sistema che, a loro avviso, non li prepara davvero per il futuro.

Con la prima prova, quella di italiano, sono iniziati per oltre 34mila studenti romani, gli esami di Maturità. E non sono mancate le proteste: con l'azione della Rete degli studenti medi del Lazio davanti al liceo Montessori di via Livenza 8: "Questa Maturità non mi renderà maturo, ministro.

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

