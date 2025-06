Maturità 2025 | tutte le tracce della prima prova

Oggi, 18 giugno, segna l’inizio degli esami di maturità per 4.200 studenti della provincia di Frosinone, pronti a dimostrare le proprie competenze con la prima prova di lingua italiana. Questa prova, condivisa da tutti gli indirizzi, presenta sette tracce accuratamente preparate dal Ministero dell'Istruzione, per sfidare e valorizzare il talento di ogni maturando. Scopriamo insieme tutte le possibili tracce, per essere preparati al meglio e affrontare questa importante sfida con sicurezza.

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

