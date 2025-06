Maturità 2025 tra le tracce della prima prova Paolo Borsellino e Il Gattopardo

Affrontare con determinazione e lucidità le tracce della prima prova di maturità 2025, tra storia, letteratura e attualità. Dopo l’emozione di Notte prima degli esami, i giovani maturandi si preparano a mettere alla prova le proprie capacità in sei ore intense, consapevoli che il loro impegno potrà fare la differenza. Con il cuore che batte forte, si apprestano a dimostrare quanto hanno imparato e quanto sono pronti a scrivere il loro futuro.

Le note di Notte prima degli esami hanno smesso di riecheggiare nell'aria da poche ore, ma i maturandi sono già al loro banco, impegnati con le tracce della prima prova scritta dell'esame di maturità del 2025. Un giorno atteso e temuto da chi lo sta vivendo in prima persona, e ricordato con una punta di nostalgia da chi ha terminato le scuole superiori ormai da un po'. Il tema varrà venti punti: gli studenti avranno a disposizione sei ore per completare il componimento. Alla prova sono ammessi sia il vocabolario di italiano che quello bilingue, nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana, oltre a penne e carta d'identità per le procedure di identificazione.