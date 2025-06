Maturità 2025 tra le tracce anche un articolo su post virali e le reazioni sui social L’autrice Meldolesi | Perché è un tema che tocca giovani e adulti – L’intervista

La Maturità 2025 si preannuncia ricca di spunti interessanti, tra cui un articolo diventato protagonista: scritto da Anna Meldolesi e Chiara Lalli, analizza il potere delle emozioni sui social e il loro impatto sulla nostra società. Un tema coinvolgente, che unisce giovani e adulti in una riflessione profonda sull’indignazione digitale e il suo significato. Ma perché questo argomento ha conquistato così tanto l’attenzione? Scopriamolo insieme.

Stupore e allegria. Sono queste le prime emozioni provate dalla giornalista Anna Meldolesi alla notizia che un suo articolo è stato scelto per la prima prova dell’esame di Maturità 2025. Il testo è firmato insieme a Chiara Lalli e pubblicato il 13 dicembre 2024 nel settimanale 7 del Corriere della Sera, si intitola «L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?» e affronta un tema di grande attualità: il ruolo delle emozioni, e in particolare dell’indignazione, nella comunicazione online. La scelta del ministero dell’Istruzione e del Merito ha colto di sorpresa la stessa autrice: « Non me lo aspettavo », commenta a Open, «ma sono felice che un tema così attuale e delicato sia stato proposto ai ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

