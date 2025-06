Maturità 2025 social rispetto e mafia | i temi scelti dagli studenti trevigiani

L’esame di maturità 2025 ha preso il via, coinvolgendo oltre 524mila studenti italiani con l’attesa prova di italiano. Quest’anno, tra i temi più discussi spiccano social rispetto e mafia, scelti dai giovani trevigiani, simbolo di un impegno civile e di riflessione sulle sfide contemporanee. Questi argomenti testimoniano il ruolo fondamentale della scuola nel formare cittadini consapevoli e attenti al mondo che li circonda. Un percorso che, in questa fase cruciale, si apre a nuove prospettive di crescita e consapevolezza.

Sono iniziati mercoledì mattina, 18 giugno, gli esami di maturità per oltre 524mila studenti in tutta Italia. Alle ore 9 il via alla prima prova, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Sette le tracce preparate del Ministero, divise tra tre tipologie: 2 analisi del testo, 3.