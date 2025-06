Maturità 2025 scoppia la polemica sulle tracce | tra critiche social proteste in piazza e richieste di riforma

Maturità 2025: tra critiche, proteste e richieste di riforma, le tensioni accendono il dibattito pubblico. Mentre studenti e docenti si confrontano con le tracce ministeriali, il fermento sociale cresce, riflettendo un malcontento che va oltre l’esame stesso. La prima prova ha aperto una stagione di discussioni sul futuro del sistema scolastico italiano, chiedendo a gran voce un cambiamento reale. La domanda è: quale sarà la prossima mossa?

La prima prova scritta della Maturità 2025 è iniziata da poche ore, ma ha già sollevato un’ondata di reazioni. Tra chi si è seduto tra i banchi per affrontare il tema di italiano e chi sui social ha commentato a caldo le tracce ministeriali, la giornata ha assunto da subito un tono acceso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto sette tracce, spaziando da autori come Pier Paolo Pasolini e Tomasi di Lampedusa a temi di attualità legati all’ambiente, ai social media e alla memoria civile. Ma, come accade ogni anno, l’esame ha subito scatenato dibattiti, ironie, perplessità e veri e propri attacchi, specialmente online. 🔗 Leggi su Romadailynews.it