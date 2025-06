Maturità 2025 | riflessioni sul rispetto e Paolo Borsellino

La maturità del 2025 si presenta con sfide stimolanti, tra cui riflettere sul valore del rispetto e sull'eredità di Paolo Borsellino, simbolo di giustizia e coraggio contro la mafia. Riccardo Maccioni ci invita a meditare sulla parola "Rispetto", un pilastro imprescindibile per una società civile, mentre le parole di Borsellino ci ispirano a credere nel futuro dei giovani, vera speranza di rinascita e cambiamento. È ora di scoprire come queste tracce possano guidarci verso una riflessione profonda e significativa.

Riflessioni sulla parola "Rispetto", tratta da un testo di Riccardo Maccioni. E “I giovani, la mia speranza”, del giudice ucciso dalla mafia Paolo Borsellino. Ecco le altre indiscrizioni sulle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova della maturità 2025. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maturità 2025: riflessioni sul "rispetto" e Paolo Borsellino

Una frase di Borsellino, una riflessione sulla parola 'rispetto' e una poesia di Pasolini tra le sette tracce della prova di italiano; Maturità 2025, Borsellino e giovani tra le tracce della prima prova. Pasolini e Tomasi di Lampedusa - La seconda traccia del tema di attualità riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul sentimento dell’indignazione; Maturità al via, tra le tracce del tema un messaggio di Borsellino.