Maturità 2025 Riccardo Maccioni nella prova di italiano | chi è e perché il Ministero ha scelto lui

L'esame di Maturità 2025 è finalmente iniziato, e tra le tante sfide si distingue Riccardo Maccioni, protagonista della prova di italiano. Chi è lui e perché il Ministero ha scelto proprio lui? Scopriamo insieme cosa rende Riccardo così speciale e come la sua esperienza possa rappresentare un esempio per tutti gli studenti italiani in questa emozionante fase della vita.

È partito ufficialmente l’esame di Maturità 2025, e con esso l’ansia, la concentrazione e l’emozione di oltre mezzo milione di studenti in tutta Italia. In totale sono 524.415 i candidati chiamati ad affrontare la prima prova scritta, l’elaborato di italiano, con un tasso di ammissione pari al 96,5%, leggermente superiore rispetto al 96,4% dell’anno scorso. Come da tradizione, le tracce ministeriali sono state aperte alle 8:30 del mattino, rivelando una rosa di proposte che hanno subito acceso riflessioni profonde e, in alcuni casi, sorprese. Tra le opzioni disponibili: i l messaggio del giudice Paolo Borsellino rivolto ai giovani, una poesia di Pier Paolo Pasolini, un brano tratto da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e testi di intellettuali e studiosi come Telmo Pievani, Chiara Lalli, Anna Meldolesi e Piers Brendon. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: maturità - prova - italiano - riccardo

Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano - La Pielle dimostra una grande maturità sportiva e conquista la semifinale playoff battendo per la terza volta consecutiva la Rucker San Vendemiano con un punteggio di 81-73.

“I giovani, la mia speranza”, un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell’esame di Stato. ? Riassunto e riflessioni sulla parola “Rispetto” tratta da un testo di Riccardo Maccio Vai su Facebook

RiccardoMaccioni - Search Vai su X

Maturità, oggi prima prova. Tra le tracce Borsellino e Pasolini. LIVE; Maturità 2025, Borsellino e giovani tra le tracce della prima prova. Pasolini e Tomasi di Lampedusa - La seconda traccia del tema di attualità riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul sentimento dell’indignazione; Maturità 2025, le tracce della prima prova in diretta: Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa per il tema di italiano.