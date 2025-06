Maturità 2025 prove suppletive e straordinarie | al via le procedure per lo svolgimento NOTA Ministero

Le prove suppletive e straordinarie degli Esami di Stato 2025 sono ormai alle porte: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato le procedure per garantirne lo svolgimento regolare. Questa fase cruciale permette agli studenti di affrontare l'esame con serenità e opportunità aggiuntive. Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli su come si svolgeranno queste sessioni straordinarie, per assicurarti un percorso di successo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato il via alle operazioni per organizzare le prove scritte delle sessioni suppletive e straordinarie degli Esami di Stato 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prove - suppletive - straordinarie - ministero

