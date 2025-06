Maturità 2025 prima prova | un articolo del giornalista Maccioni tra le tracce Le sue parole | Stupito onorato di essere vicino a gigante come Pasolini

La Maturità 2025 si preannuncia come un banco di prova non solo di competenze, ma anche di consapevolezza sociale. Tra le tracce proposte, l’articolo di Maccioni, con le sue parole “Stupito, onorato di essere vicino a gigante come Pasolini,” invita gli studenti a riflettere sul ruolo del rispetto e sulla grandezza dei maestri. Questo esame diventa così uno specchio della società, in cui ogni giovane è chiamato a confrontarsi con valori fondamentali e sfide reali.

Non è una semplice traccia d'esame, ma un vero e proprio specchio della società: per la Maturità 2025, il rispetto si trasforma da concetto astratto a sfida concreta per migliaia di studenti.

Maturità 2025, prima prova: la parola “Rispetto” con un articolo di Riccardo Maccioni tra le tracce proposte. Ecco di cosa si tratta - Per l’Esame di Stato 2025, i maturandi si troveranno ad affrontare una traccia di grande attualità: il rispetto, pilastro fondamentale della convivenza civile.

È iniziato l'esame di maturità per 524.415 mila studenti Oggi è il giorno della prima prova di italiano. Sette le tracce: Borsellino e il messaggio ai giovani, Pasolini, Il Gattopardo, la parola «rispetto» e un articolo da 7 sui social.

