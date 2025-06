Maturità 2025 prima prova | l’Antropocene con brano di Telmo Pievani Ecco di cosa si tratta

Se ti appresti ad affrontare la prima prova di maturità 2025, preparati a riflettere sull’Antropocene, l’epoca che segna il nostro impatto sul pianeta. Con un brano di Telmo Pievani, noto filosofo della scienza, questa traccia invita a esplorare le responsabilità e le sfide dell’uomo nel contesto attuale. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa prova cruciale, perché il futuro si costruisce anche con le riflessioni di oggi.

Una delle tracce dell’Esame di Stato 2025 propone ai maturandi un brano tratto da Telmo Pievani, filosofo della scienza e divulgatore, che riflette sull’Antropocene, l’epoca geologica segnata dall’impatto umano sul pianeta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le tracce della Tipologia B alla Maturità 2025: Brendon, Maccioni e Pievani per il testo argomentativo - Per il testo argomentativo previsti tre temi: gli autori scelti sono Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievani. Secondo fanpage.it

