Maturità 2025 prima prova | la parola Rispetto con un articolo di Riccardo Maccioni tra le tracce proposte Ecco di cosa si tratta

Per l’Esame di Stato 2025, i maturandi si troveranno ad affrontare una traccia di grande attualità: il rispetto, pilastro fondamentale della convivenza civile. Tra le proposte spicca un articolo di Riccardo Maccioni, pubblicato su Avvenire, che evidenzia come questa parola sia stata scelta da Treccani e dal Ministero come parola dell’anno, simbolo di valori condivisi e di dialogo. Ecco di cosa si tratta e perché è così decisiva per il futuro della nostra società.

Tra le tracce proposte ai maturandi, per l'Esame di Stato 2025, troviamo un tema di grande attualità: il rispetto come valore fondante della convivenza civile. Il testo, tratto da un articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire, sottolinea come la parola “rispetto” sia stata scelta da Treccani e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come parola dell’anno, nell’ambito del progetto “Le parole valgono”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

